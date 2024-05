Vor zwei Tagen teilte die SPÖ einen 14 Jahre alten Interview-Ausschnitt, in dem Herbert Kickl behauptet, dass nicht alle Waffen-SS-Mitglieder Verbrecher gewesen seien. Das Alter des Clips versetzte viele unserer Leser in Rage. Sind alte Aussagen von Politikern noch ernst zu nehmen? Ab wann „verjährt“ eine Aussage? Können Sie Politikern verzeihen? Gibt es Statements, die man nicht entschuldigen kann? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!