„Goldene“ Liensberger in der Heimat groß gefeiert!

Die Vorarlberger Landesregierung und der Bürgermeister von Göfis, Thomas Lampert, haben am Mittwochnachmittag Ski-Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger hochleben lassen! Bei einem Empfang im Landhaus in Bregenz würdigten sie die „unglaubliche Leistung“ der 23-Jährigen bei der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo. „Vorarlberg hat einen neuen Stern“, zeigte sich Sportlandesrätin Martina Rüscher stolz. Liensberger selbst freute sich auf die kommenden Aufgaben.