Jetzt gibt es den neuen Defender mit fettem V8!

Fünf Liter Hubraum hat er, der neue Motor, aufgeladen per Kompressor mobilisiert er ein maximales Drehmoment von 625 Nm. Ein Kraftpaket. Der Defender 90 (also die Version mit kurzem Radstand) beschleunigt mit seinen 2,5 Tonnen (2471 kg nach DIN) in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 240 km/h. Als WLTP-Verbrauch gibt Land Rover 14,8 l/100 km an. Der Defender 110 braucht zwei Zehntel länger, schließlich bringt er auch 2603 kg auf die Waage.