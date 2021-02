Vom jüdischen Mittelalter in die digitale Zukunft

Stadt der Zukunft

An diese Erfolge will man mit dem diesjährigen Programm anknüpfen. Da wartet nämlich mit „Die Stadt als Datenfeld“ in Kooperation mit dem Kulturjahr Graz 2020 ab 27. März die größte Sonderausstellung der letzten 16 Jahre. Darin geht es um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen – in einer Welt, in der die Technik mehr und mehr das Kommando übernimmt. Während der Ausstellung soll das GrazMuseum auch zu einer Art Graz2020-Festivalzentrum werden.