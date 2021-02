Corona: Südafrika-Mutation erstmals in Kärnten

Erstmals wurde in unserem Bundesland ein Fall der südafrikanischen Mutation B.1.351 offiziell bestätigt: Eine Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau dürfte sich über ein Familienmitglied in Tirol infiziert haben. Sowohl in Kärnten als auch in Tirol wurde ein besonders sorgfältiges Contact Tracing angeordnet, im Bezirk Spittal werden außerdem großzügige Umgebungstestungen mittels PCR durchgeführt.