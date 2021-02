Die ÖSV-Saisonbilanz Langlauf vor Oberstdorf

Das siebenköpfige österreichische WM-Langlaufteam wird von Teresa Stadlober angeführt. Die Salzburgerin ist in dieser Sparte die klar aussichtsreichste rot-weiß-rote WM-Teilnehmerin, hat es in dieser Weltcup-Saison schon auf fünf Top-Ten-Plätze gebracht. Bis auf Barbara Walchhofer haben in diesem Winter auch alle anderen ÖSV-Teilnehmer in den Loipen-Bewerben Weltcup-Erfahrung gesammelt. Am meisten zum Einsatz kamen dabei Lisa Unterweger und Mika Vermeulen.