Teambewerb auf der Großschanze - ab 16.30 Uhr LIVE

Kraft hat es noch in der Hand, auch von seiner fünften WM in Folge zumindest eine Medaille mitzunehmen. Die Zuversicht des Salzburgers auf einen Team-Podestplatz wie in der Vorwoche Silber der ÖSV-Frauen ist jedenfalls groß: „Wir haben gute Chancen, im Teambewerb wird alles noch einmal neu gemischt. Es wird auch das eine Schlacht werden, du kannst von eins bis fünf alles dabei haben.“ Die seit Falun 2015 anhaltende Serie an sich sei ihm nicht so wichtig. „Ob Serie hin oder her, ich hätte gerne eine (Medaille, Anm.). Es wird nicht leicht, aber die Chance lebt.“