„Kein Verständnis!“ Präsidentin verliert Geduld

„Großartige Bilanz“

„Die Bilanz ist großartig, auch wenn Gold fehlt“, will es ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober nicht an einer Medaillenfarbe festmachen. „Jede ist schön und wird wertgeschätzt.“ Bei den Skisprung-Herren hätte man zwar mehr erwartet als einmal Bronze, war aber nicht nur vom Windpech verfolgt. Möglicherweise gebe es auch in puncto Material Luft nach oben. „Man hat ja gelesen, dass es bei den Anzügen nicht immer fair abläuft. Wir müssen schauen, wie man das ausreizen kann“, meinte die Salzburgerin.