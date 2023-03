Die Tops und Flops der Nordischen Ski-WM

ÖSV-Kombinierer

Erfrischend präsentierte sich das österreichische Kombinierer-Team in Planica. Franz-Josef Rehrl eroberte überraschend Bronze auf der Kleinschanze, Johannes Lamparter auf dem großen Bakken. Letzterer, für den es im Saisonfinish auch noch um den Gesamtweltcup geht, sorgte gemeinsam mit Zimmerkollege Stefan Rettenegger zudem in den Teambewerben groß auf. Sowohl in der Herren-Staffel als auch bei der Mixed-Premiere gab es weitere Bronzemedaillen zu bejubeln.