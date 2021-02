Neonazi-Gruppierung: Vier Mitglieder verurteilt

Ihr Ziel laut Anklage: Die Errichtung eines außerparlamentarischen Systems - mit Gewalt. Zugutegehalten wurde lediglich, dass es sich bei den nun Angeklagten nur um Mitglieder des rechtsextremen Netzwerks „Europäische Aktion“ handelte. Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung wurden vier der Beschuldigten am Montag in Wien verurteilt - die Strafen reichten von bedingter Haft bis fünf Jahre teilbedingt. In einem Fall erging ein Freispruch.