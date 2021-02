Ölpest vor Mauritius: Kapitän suchte nach Internet

Verantwortung nicht endgültig geklärt

Wer letztlich dafür verantwortlich ist, dass der Frachter so nah an die Küste gesteuert wurde, dass er auf Grund lief, ist nicht geklärt. Der Kapitän gab an, an jenem Tag bei einer Geburtstagsfeier Alkohol getrunken zu haben - aber außerhalb seiner Dienstzeit. Er habe sogar noch eine Kurskorrektur befohlen, als er den Eindruck gewann, man sei zu nah an der Küste. Danach habe er sich nicht mehr in die Arbeit der Crew eingemischt.