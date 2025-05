Dornbirner hoffen auf die „ganz junge Kraft“

Die Herren des TC Dornbirn starteten mit einem Sieg in die neue Saison, waren zuletzt am zweiten Spieltag spielfrei. Heute wartet im Heimduell mit dem STC Salzburg eine ganz schwierige Aufgabe auf die Messestädter. „Wir spielen meiner Meinung nach gegen den zukünftigen Meister“, sagt TCD-Sportchef Stefan Bildstein, „und wir werden auf ganz junge Kraft hoffen.“ Denn bei den Dornbirnern fehlt Linus Erhart weiter verletzt, auch Einserspieler Cedric Stebe (D) wird geschont. Darum kommt die ganz junge Garde zum Einsatz. Spielfrei sind an diesem Wochenende die Herren des TC Hard in Liga zwei.