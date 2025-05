Nach Sekundenschlaf auf Autobahn Abflug in Wald

Riesiges Glück im Unglück

Rettung, Notarzt, Feuerwehr und Polizei rückten an und kämpften sich durch das dichte Gebüsch zum Unfallfahrzeug und zur Lenkerin. Diese dürfte riesiges Glück im Unglück gehabt haben. „Augenscheinlich hat die Frau keine Verletzungen erlitten“, so die Exekutive. Trotzdem sei sie für weitere Untersuchungen mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht worden.