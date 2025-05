Ohne Punkteteilung wäre Altach abgestiegen!

Auch Sportdirektor Roland Kirchler blickt der Sitzung des Aufsichtsrats am Montag entgegen. In dieser wird auch seine Zukunft in Altach behandelt. „Ich bin lange genug im Fußball dabei, dass ich weiß, wie es läuft“, meinte der Ex-Teamspieler auf Sky kryptisch. Als Pluspunkt für seine Arbeit sah Kirchler den Klassenerhalt. Auf der Heimfahrt wollte auch er das „Feierbiest“ herauslassen. Ein wenig nachdenklich äußerte sich ein verdienstvoller Akteur, der Altach verlassen wird. Lukas Jäger war in Linz noch einmal voll dabei. Auch der Kapitän gab an, stolz auf die Leistung seines Teams zu sein. Dass Altach erneut bis zuletzt zittern musste, deutete Jäger jedoch als bedrohliches Zeichen. „Irgendwann geht es nicht mehr gut, das ist uns bewusst“, sagte der Mittelfeldmann.