Was Sie zum großen Finale alles wissen müssen!

Sturm nimmt heute Samstag die Titelverteidigung in Angriff! Das alles entscheidende Spiel gegen Wolfsberg (ab 17 Uhr) ist schon seit Wochen restlos ausverkauft. Welche Legenden sich den Hit nicht entgehen lassen und was Sie alles zum finalen Liga-Akt in Graz-Liebenau wissen müssen, lesen Sie hier.