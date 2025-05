Ratten breiten sich in Salzburgs Gärten aus

Anderorts bekam man die Probleme in den Griff

Doch nicht nur in Anif wuseln die ungeliebten Nager umher, auch in vielen weiteren Salzburger Gemeinden gab es zuletzt Probleme mit Ratten – etwa in Scheffau, Hüttau und Golling. „Wir haben das Ganze mittlerweile in den Griff bekommen. Es gibt keine Meldungen zwecks Ratten mehr“, meint der Gollinger Ortschef Martin Dietrich (SPÖ). Der Kammerjäger war in der Gemeinde unterwegs. Und: „Wir haben die Leute sensibilisiert. Man kann es nicht oft genug wiederholen: Kein Futter ausstreuen – weder für Katzen, Vögel oder sonst wen.“