„Werden nicht einfach ein Spiel hinrotzen“

Neuer Stürmer hat Priorität

Dass Burgstaller auf seiner Abschiedstour auch heute wieder in der Startelf steht, ist wenig überraschend. Die Suche nach einem Einser-Stürmer hat bei Rapid im Sommer oberste Priorität, für ihn wird Grün-Weiß auch Geld in die Hand nehmen. Bei Beljo wird die Kaufoption (sieben Millionen Euro) nicht gezogen, dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass die Augsburg-Leihgabe auch nächste Saison in Hütteldorf stürmt. Das gilt auch für Kara (Samsunspor).