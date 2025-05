„Es macht die Rennen auf jeden Fall spannender“

In der Formel 1 wird es dieser Tage in Monte Carlo heiß diskutiert, in der DTM ist es bereits Realität: zwei verpflichtende Boxenstopps in einem Rennen. Auch an diesem Wochenende kommt am Lausitzring die neue Regelung im zweiten der beiden Läufe (Sonntag, 13.30 Uhr) zur Anwendung.