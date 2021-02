Bella Volen - Königin der Brettspiele

Kunst hin, Kommerz her, die Miniatur-Aquarelle von Hotels und Sehenswürdigkeiten erfordern einiges an Können. „Die Architektur ist detailreich, man braucht wahnsinnig viel Geduld“, erklärt Bella Volen. „Und da die Orte in hundert Jahren wohl nicht mehr so aussehen werden, haben meine Illustrationen sogar einen historischen Aspekt.“