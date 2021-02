Bei einem illegalen Rennen mit 151 km/h erwischt

Junges Todesopfer bei Raserunfall in Salzburg

Dass bei den Rasereien auf der B…1 keiner verletzt wurde, grenzt an ein Wunder. Wie schnell es gehen kann, zeigte ein Horrorcrash in der Nacht auf Samstag in Salzburg. Ein 18-jähriger BMW-Lenker war mit enormer Geschwindigkeit gegen einen Brückenpfeiler gerast. Er und seine Beifahrerin (16) überlebten, ein 17-jähriger Mitfahrer verstarb auf der Rückbank. Stunden vor dem Unfall hatte die Polizei ein Treffen der lokalen Tuning-Szene in Bergheim vereitelt.