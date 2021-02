Alle Stückln spielen zu können

Ebenso ein Konzert im Wiener Konzerthaus am 2. November, der Terrornacht von Wien, im Bewusstsein der Ereignisse, die sich zeitgleich unweit der Bühne zutrugen, zu spielen. Das Heulen der Sirenen traf in diesem Moment auf die Musik von Johann Sebastian Bach und einen Saal, in dem man die sprichwörtliche Nadel hätte fallen hören können. Wenn in einem Moment Zeitgeschichte, Gesellschaft und Kunst zusammenkommen, atmen Künstler weiter. Momente intensiven Erlebens können in einem jungen Künstlerleben innere Revolutionen ermöglichen. Sie lauern in Büchern, Museen, Theatern, Filmen, in der sonntäglichen Zeitung oder auch im täglichen Leben.