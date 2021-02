Myanmar: Tote bei Protesten gegen Militärputsch

Proteste gegen Putsch reißen nicht ab

In Mandalay wie in anderen Städten war am Samstag knapp drei Wochen nach dem Putsch keine Abschwächung der Proteste zu beobachten. In Yangon und in Naypyidaw trafen sich junge Menschen zu Trauerzeremonien für Mya Thwate Thwate Khaing. Die junge Frau war am Freitag an den Folgen ihrer Verletzung gestorben. Vor einer Woche war sie bei einer Kundgebung durch einen Kopfschuss verletzt worden. Nach Angaben der Armee ist auch ein Polizist an den während einer Kundgebung zugefügten Verletzungen gestorben.