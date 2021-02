Erstmals Vogelgrippe-Virus beim Mensch gefunden

Vogelgrippe-Fälle auf der ganzen Welt

Zuletzt wurde in Ländern auf der ganzen Welt - auch in Österreich - über Fälle der H5N8-Vogelgrippe berichtet, bei Menschen wurden jedoch nie Fälle gefunden. Im Allgemeinen sind Fälle von H5-Viren beim Menschen selten und treten laut WHO im Allgemeinen bei Menschen auf, die kranken oder toten infizierten Vögeln ausgesetzt sind. In seltenen Fällen, in denen Menschen mit H5-Viren infiziert sind, kann dies zu schweren Krankheiten oder zum Tod führen.