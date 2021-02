Weitere Fälle von Vogelgrippe in Österreich

Nach dem ersten bestätigten Fall von Vogelgrippe (Geflügelpest) bei einem am 4. Februar verendet gefundenen Schwan in Niederösterreich - krone.at berichtete - gibt es nun drei weitere bestätigte Fälle: einen Schwan in Wien (Influenza-Subtyp H5N8) und zwei Schwäne in der Südsteiermark (H5N5). Für Betriebe, die mehr als 350 Stück Geflügel in den Risikogebieten halten, wurde daher seitens des Gesundheitsministeriums eine absolute Stallpflicht erlassen.