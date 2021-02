Babäm! verkauft Secondhand-Mode für SOS-Kinderdorf

„Seit jeher ist uns bei SOS-Kinderdorf nicht nur die nachhaltige Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien in Not wichtig, sondern auch der nachhaltige und ökologische Umgang mit Ressourcen“, so Babäm!-Geschäftsführer Ivo Schärmer. Um Sachspenden bestmöglich zu verwerten und somit auch den größten Nutzen für die Kinder und Jugendlichen herauszufiltern, wurde 2019 der Shop ins Leben gerufen. Neben Nachhaltigkeit wird aber auch auf Qualität geachtet. In den Verkauf gelangen nur jene Kleidungsstücke, die die Mitarbeiter selbst tragen würden.