Schweden: Anders Tegnell braucht Polizeischutz

Verbalattacken womöglich organisiert

Der Generaldirektor der Gesundheitsbehörde, Johan Carlson, glaubt, dass die verbalen Angriffe auf ihn und etliche seiner Mitarbeiter organisiert sind: „Diese Sachen kommen in Wellen. Das sind nicht bloß Einzelpersonen, die dummes Zeug schreiben. Wir beobachten gleichlautende Formulierungen, die an viele geschickt werden.“ Carlson sieht die Drohungen in einem Interview mit der schwedischen Nachrichtenagentur TT als Folge einer allgemein aufgeheizten Debatte: „Der aggressive Ton ist der Nährboden für den Hass und die Drohungen.“