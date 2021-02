WM-Reiseverbot für Iran-Trainerin: „Sklaverei!“

Abbasi hoffte auf eine Abkehr vom Gesetz: „Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ich wünschte, wir könnten es verändern - alle Frauen im Iran zusammen. Wir haben so viele starke Frauen, die diese Regel ändern wollen.“Grundsätzlich sei das Leben für eine Frau im Iran nicht so hart, betonte Abbasi. „Wir können machen, was immer wir wollen. Es gibt ein paar Regeln wie diese, aber nicht für jeden. Vielleicht eine von tausend Frauen hat diese Probleme.“ Auch ihre Trainerin Sargari sei „wirklich eine freie Frau, wenn du siehst, wo sie überall auf der Welt war und wie viel sie gereist ist. Manchmal passiert das eben.“