WM: Verletzte „Ski-Exotin“ sorgt für Begeisterung

Sie hat ein riesengroßes Kämpferherz! Celine Marti, die bei der Ski-Weltmeisterschaft für Haiti antritt, hatte sich beim Einfahren für den Riesentorlauf in Cortina am Knie verletzt. Trotz der Blessur wagte sie sich an den Start. Am Ende wurde sie Letzte mit über einer Minute Rückstand, begeisterte dennoch zahlreiche Ski-Aficionados.