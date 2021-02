EU wartet auf zehn Millionen Pfizer-Impfdosen

Die EU wartet auf zehn Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer/Biontech, die eigentlich bereits im Dezember fällig gewesen wären. Damit stehen etwa ein Drittel der bis jetzt erwarteten Lieferungen noch aus, hieß es am Mittwoch von EU-Vertretern. Mit dem Pfizer-Konkurrenten Moderna hat die EU-Kommission unterdessen am einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 300 Millionen Dosen ausgehandelt, wie am Mittwoch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel bekannt gab.