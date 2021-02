EU kauft 300 Millionen weitere Moderna-Impfdosen

Ursula von der Leyen, zuletzt wegen ihres Impfstoffmanagements für die Europäische Union in Erklärungsnot geraten, ist am Mittwoch im Kampf gegen das Coronavirus und dessen gefürchtete Mutationen in die Offensive gegangen. Die EU-Kommissionschefin teilte in Brüssel mit, dass vom US-Hersteller Moderna bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen gekauft werden. Ein entsprechender Vertrag wurde demnach bereits ausgehandelt: 150 Millionen Dosen sollen noch heuer geliefert werden, zudem besteht für 2022 eine Option auf weitere 150 Millionen Dosen.