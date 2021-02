Exoten als Corona-Opfer: Geld für Futter fehlt

Was passiert eigentlich mit den vielen Findlingen und Waisen?

„Alle kann ich auf Dauer einfach nicht behalten, also suche ich gute Plätze in anderen Zoos oder bei Profis.“ Aufgrund des großen Bedarfs möchte die Reptilienexpertin ihre Aufnahmestation – die nur zu einem kleinen Teil vom Land finanziert wird – ausbauen: „Der Grund ist vorhanden, jetzt geht es noch um die nötige Umwidmung durch die Stadt Klagenfurt.“