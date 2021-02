Marco Schwarz: „Ich wusste ja, dass es Gold wird“

Wecker gnadenlos

Wenige Stunden später, bereits um sechs Uhr morgens, läutete gestern Früh dann gnadenlos der Wecker - die Quali für den Parallel-Bewerb rief! In der „Blacky“ scheiterte und damit das 16er-Finale am Nachmittag verpasste. „Schade, aber wahrscheinlich sollte es so sein“, meinte der Kärntner. „Denn damit hab ich mir Kraft für meine Spezialdisziplinen gespart.“ Den heutigen Teambewerb lässt der 25-Jährige aus, am Freitag im Riesentorlauf und am Sonntag im Slalom greift er dann nach seiner bereits fünften Medaille. Einmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze liegen bisher in der bereits beachtlichen Sammlung. „Schon richtig cool, dass ich schon das eine oder andere Mal beim Großereignis zuschlagen konnte.“ Aber: „Ich hoffe, dass das erst eine Zwischenbilanz ist. Ich hab’ daheim schon noch genug Platz für ein paar Medaillen!“