Auschwitz-Komitee wirft der Justiz Versagen vor

Verzögerte Prozesse „bizarr“

Anlass der Kritik sind Anklagen, die Anfang Februar gegen einen 100-jährigen früheren Wachmann im KZ Sachsenhausen und gegen eine 95-jährige ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof erhoben worden sind. Dass diese Prozesse erst jetzt stattfinden, „in einer Zeit, in der neue Nazis schon wieder zu Hass aufrufen und das verherrlichen, was in den Lagern geschehen ist“, wirke auf die Überlebenden fast bizarr, erklärt Heubner.