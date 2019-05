Freiwillige reparierten zerstörte Holocaust-Bilder

Großen Zuspruch fand eine Aktion am Montagabend: Nachdem Erinnerungsbilder an die Opfer der NS-Gräuel auf der Wiener Ringstraße zum dritten Mal beschädigt worden waren, haben am Montag gleich drei Mahnwachen stattgefunden. Zuvor hatten zahlreiche Freiwillige die zerstörten Bilder wieder zusammengenäht. Neben dem Künstlerkollektiv Nesterval setzte auch die youngCaritas eine Aktion. Auch die Muslimische Jugend Österreich rief zu einer Nachtwache auf. Alle drei sollen bis zum Ende der Ausstellung am 31. Mai laufen.