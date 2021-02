Homeoffice-Paket benachteiligt Arbeitnehmer

Das Homeoffice-Gesetz, das von den Sozialpartnern maßgeblich ausgearbeitet wurde, ist inzwischen in Begutachtung. Das sei zwar zu begrüßen, da Rechtssicherheit hergestellt werde, so die GPA. Aber: „Umso bedauerlicher ist es, dass steuerliche Maßnahmen zum Nachteil der Arbeitnehmer von der Sozialpartnereinigung abweichen“, kritisierte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Dienstag in einer Aussendung.