Trotz Rückgangs gut 700.000 im Home-Office

Derzeit befinden sich in Österreich 700.900 Menschen im Home-Office. Damit verrichtet etwa jeder Fünfte Erwerbstätige seine Arbeit von zu Hause aus (19,6 Prozent), berichtete die Statistik Austria am Mittwoch. Währenddessen hat sich die Beschäftigtenzahl im von der Corona-Pandemie weniger stark betroffenen dritten Quartal leicht erholt. Sie stieg im Vergleich zum Vorquartal um 146.200 bzw. 3,5 Prozent an. Trotzdem waren um 31.100 Menschen weniger in Beschäftigung als im dritten Quartal 2019.