Frau (43) geht auf ihren Ehemann mit Messer los

Die Polizei nahm die Frau in der Wohnung vorläufig fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sicher. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Spital gebracht, wie die Exekutive am Dienstag berichtete. Er hatte Schnittspuren am linken Arm sowie eine Verletzung am Hinterkopf, schilderte ein Sprecher der Polizei. Die serbische Staatsbürgerin habe bei dem Streit Verletzungen an der Hand davon getragen.