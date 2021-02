Hörl will Gastro-Lockdown „nicht akzeptieren“

Seit 15 Wochen ist die heimische Gastronomie geschlossen. Speisen und Getränke dürfen lediglich abgeholt werden und das soll laut Regierung auch noch mindestens sieben weitere Wochen so bleiben. Damit will sich der streitbare Tiroler Seilbahnen-Chef Franz Hörl (ÖVP) jedoch nicht abfinden: „Das akzeptiere ich so nicht“, polterte er am Dienstag in Richtung Wien. Ende Februar müsse die Lage neu bewertet werden, spätestens dann brauche es Klarheit.