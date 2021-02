Gastro & Co.: Winter gelaufen - Rettung im Mai?

Hoffen auf Gäste aus Deutschland im Mai

Vor Ostern rechnet kein Touristiker im „Krone“-Rundruf mehr mit dem Aufsperren: „Wichtig wäre, dass die Gäste aus Deutschland im Mai zu uns kommen können“, hofft Niederösterreichs Landesrat Jochen Danninger, in Wien glaubt man an ein langsames Hochfahren eher erst zu Pfingsten, also Anfang Juni.