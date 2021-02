Testpflicht fegt die Tiroler Skipisten leer

Diese Pandemie hat uns gelehrt, dass man sich ständig auf neue Regeln einstellen muss – doch dass eine Verordnung sprichwörtlich über Nacht in Kraft tritt, ist eine besondere Pointe. So passiert mit der Bestimmung, dass alle Personen, die Skipisten während der Betriebszeiten nutzen, ein maximal 48 Stunden altes negatives Covid-Testergebnis mit sich führen müssen (PCR, Antigen). Kinder unter zehn Jahren sind ausgenommen. Ebenso jene Personen, die in den vergangenen sechs Monaten bereits mit dem Coronavirus infiziert waren.