Pulker: „Man sperrt uns ein und lässt uns sterben“

Pulker übte auch Kritik am generellen Umgang mit der Pandemie. So würden die Neuinfektionszahlen wegen der massiv steigenden Tests steigen. Außerdem hätten seine Mitgliedsbetriebe kein Verständnis dafür, warum sie geschlossen bleiben müssten, obwohl die Intensivstationen nicht ausgelastet seien und Covid-Patienten aus Portugal in Österreich behandelt werden.