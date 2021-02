Bäume oder Parkplätze? Streit auf der Wieden

Pasquali stört, dass offenbar vor allem Bäume in der Schrägparkspur gepflanzt werden sollen. Laut seiner Schätzung könnte das 30 bis 40 Parkplätze kosten. „Andererseits wird bei Baumpflanzungen in Grätzeln gebremst, wo dies ohne Parkplatzverlust möglich wäre“, so der ÖVP-Klubchef. Er fordert deshalb eine verbindliche Anrainerbefragung.