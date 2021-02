Villarreal verpatzt Generalprobe für Salzburg-Hit

Salzburgs Europa-League-Gegner Villarreal kommt vor dem Sechzehntelfinal-Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Wals-Siezenheim nicht auf Touren. Die Generalprobe der Spanier ging am Sonntagabend mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Betis Sevilla daneben. Das ersatzgeschwächte Team des früheren PSG- und Arsenal-Trainers Unai Emery ist in der spanischen Fußball-Liga mittlerweile fünf Spiele sieglos und fiel in der Tabelle auf Platz sechs zurück.