Atletico Madrid distanziert Real und Barcelona

Atletico Madrid ist auf dem Weg zum elften Fußball-Meistertitel in der spanischen LaLiga weiter voll auf Kurs. Der Champions-League-Achtelfinalist setzte sich am Samstag im Auswärtsspiel der 23. Runde bei Granada mit 2:1 durch und feierte damit den neunten Sieg in den jüngsten zehn Runden. Mit nun 54 Punkten nach 21 Spielen wurde der Vorsprung auf die beiden Verfolger Real Madrid (46) und den FC Barcelona (43) vorerst weiter ausgebaut.