Mutter sagt: „Wir haben als Erstes an Tod gedacht“

Heute ist der internationale Kinderkrebstag. Jährlich erkranken in Oberösterreich rund 50 Kinder und Jugendliche neu an Krebs. Welche Schicksale dahinter stehen, erfährt man selten. Eine Mutter (33) aus Steyr erzählt, wie es ihrem leukämiekranken Sohn Pauli (2,5 Jahre) geht: „Unser erster Gedanke war an den Tod.“