Real setzt Aufwärtstrend gegen Valencia fort

Vor der jüngsten Serie war Real-Trainer Zinedine Zidane wegen drei Niederlagen in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen bereits in der Kritik gestanden. Für den Franzosen gab es aber nicht nur gute Nachrichten: Außenverteidiger Dani Carvajal verletzte sich bei seinem Comeback nach zuletzt sechs Wochen Pause sofort wieder. In eineinhalb Wochen steigt in der Champions League Reals Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo.