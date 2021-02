Vojta läuft Rekord: Neunter in Weltklassefeld!

Vojta zu den äußeren Bedingungen: „Es waren nur fünf Grad und generell war es recht windig. Bis zum Wendepunkt hatten wir auch recht kräftigen Gegenwind!“ Zu recht stolz war er, dass er überhaupt einen Startplatz in diesem Elitefeld erhalten hatte. „Gemeinsam mit Cheptegei am Start zu stehen, das war schon etwas Besonderes! Und dann Platz neun in diesem Rennen, ist wirklich super“, strahlte Andi Vojta, für den es auch höchst ungewohnt war, mitten in der Hallen-Saison dieses Straßenrennen zu bestreiten. Nächstes Wochenende läuft er bei den Hallenmeisterschaften in Linz die 3000 m, der letzte Test vor der Hallen-EM in Torun (4. bis 7. März), wo er ebenfalls die 3000 m läuft.