Der Rücken sagt: Kein Abschiedsrennen für Ligety

Der US-Amerikaner Ted Ligety wird anders als geplant doch nicht nächsten Freitag im WM-Riesentorlauf seinen Abschied vom Alpin-Skirennsport geben. Der zweifache Olympiasieger gab am Samstag auf Instagram bekannt, dass er wegen gravierender Rückenprobleme auf ein Antreten in Cortina d‘Ampezzo verzichten müsse. Ligety berichtete, dass er am Freitag mit dem schlimmsten Ischias-Schmerz seines Lebens aufgewacht ist: „Mein Rücken hat gesagt: ‘Ich bin der Boss und das war es jetzt.“