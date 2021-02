Museen begrüßten diese Woche erste Besucher

Diese Woche war es endlich wieder so weit. Die Landesgalerie sowie das Landesmuseum, beide in Eisenstadt, durften mit Dienstag wieder aufsperren. „Es freut uns, dass beide Standorte nach der langen Schließung zahlreiche Besucher begrüßen durften“, betont eine Sprecherin der Kulturbetriebe Burgenland. Die erst vor wenigen Tagen online eröffnete Ausstellung „Zeichen der Zeit“ der Künstlergruppe kgb polychrom im Landesmuseum hat das Interesse zahlreicher Kulturhungriger geweckt. Vor allem aber Familien mit Kindern nutzten das wieder vorhandene Kulturangebot in den Museen. „Wir haben auch viele Anfragen zu Führungen und Veranstaltungen erhalten. Diese dürfen coronabedingt derzeit aber leider nicht stattfinden“, wird betont.