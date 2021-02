Caps verstärken sich mit US-Stürmer Besse!

Der 26-jährige US-Stürmer spielte zuletzt für IF Björklöven in der schwedischen SHL. „Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, wie schnell Leistungsträger ausfallen können. Die Verpflichtung von Grant Besse ist somit eine Vorsichtsmaßnahme in Hinblick auf die Play-offs “, erklärt General Manager Franz Kalla.